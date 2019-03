ZLM Tour start na jaar afwezigheid met proloog in Yerseke

Simon Yates wint verrassend tijdrit Pa­rijs-Ni­ce, Kelderman stijgt naar plaats 4

17:53 De Brit Simon Yates heeft de vierde etappe van Parijs-Nice gewonnen. Het was een individuele tijdrit over ruim 25 kilometer met start en finish in Barbentane. Yates, die rijdt voor Mitchelton-Scott en nooit eerder een tijdrit won, was 7 seconden sneller dan de Duitser Nils Politt.