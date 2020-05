Zoontje raakt Kittel harder dan zeges: ‘Ik ben nu in mijn leven waar ik wil zijn’

Door Daan Hakkenberg



Nu de Universiteit van Konstanz gesloten is vanwege de coronacrisis, moet Marcel Kittel – als wielrenner winnaar van veertien etappes in de Tour de France – noodgedwongen thuis studeren. Na de zomer begon Kittel als 31-jarige aan een studie economie en vooral vanwege die leeftijd was hij in de collegezaal een aparte verschijning. ,,In totaal zijn we met 200 of 300 studenten, allemaal 18 of 19 jaar. Bij deze studie zijn er niet veel verslaafd aan sport. Daar ben ik zeker van, want maar één of twee studenten herkenden mij.’’



Kittel neemt zijn studie serieus, wil graag zijn bachelor halen maar heeft geen haast. ,,Of ik dat in twee of drie jaar doe, maakt mij niet zo veel uit. Ik leg mezelf geen druk op.’’