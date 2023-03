1-0 voor Tadej Pogacar tegen Jonas Vingegaard: ‘Het blijven jonge veulens die weer lekker de wei in gaan’

Column Thijs Zonneveld | Wielren­ners koersen toch ook in landen met bedenkelij­ke regimes?

Columnist Thijs Zonneveld schrijft over de rol van landen met dubieuze regimes in het wielrennen. ,,Pogacar rijdt rond met UAE op de borst, een land waar arbeidsmigranten net zo slecht worden behandeld als in Qatar, waar dissidenten in de cel worden gesmeten en dat een oorlog in Jemen voert.”