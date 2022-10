Amy Pieters boekt progressie: revaliderende wielrenster maakt eerste wandelingetje achter rollator

,,De stapjes van Amy worden al heuse stappen. Wat een progressie”, meldt haar website. De vooruitgang komt na een moeilijke tijd. ,,De laatste tijd ging het even wat moeizamer om Amy met fysieke inspanningen te motiveren. Praten lukt nog niet wat het lastig maakt om haarzelf duidelijk te maken waarom niet. Het niet kunnen uitleggen of uiten valt haar en ons soms dan ook wat zwaar. Gelukkig is zij wel te motiveren door het doen van een spelletje. We nemen maar even voor lief dat ze haar eigen moment kiest. En dat moment komt er want ineens staat ze.”