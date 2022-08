Anne Terpstra geeft topseizoen vervolg met bronzen plak op EK mountainbike

Makkelijk ging het absoluut niet. In het regenachtige en modderige München zakte Terpstra in de eerste twee rondes ver weg in het veld, terwijl de Franse renster Pauline Ferrand-Prévot en Leona Lecomte iedereen op meerdere minuten achterstand zetten. De eerstgenoemde pakte de grootste voorsprong, maar zakte terug naar de tweede plek omdat zet onderweg haar vastgelopen ketting goed moest leggen.

Terpstra kwam rond de derde ronde in haar ritme, en haalde liefst drie ervaren Zwitserse mountainbikers in en begon aan een indrukwekkende comeback. Jolanda Neff kon nog lang aanhaken bij de Nederlandse kampioen, maar moest in de vijfde ronde (van de zeven) op een steile sectie met mul zand Terpstra toch laten wegrijden.

Volledig scherm Anne Terpstra © AFP

Vanaf dat moment kon de Nederlandse leider in de wereldbeker met nog twee rondes te gaan jagen op de tweede plek, maar het gat was te groot. Terpstra kwam ruim drie minuten na Lecomte als derde over de streep.

In de wereldbekers staat Terpstra bekend om haar ijzersterke comebacks in de laatste ronde. Dat hielp haar dit seizoen voor het eerst in haar carrière aan de leiding in het wereldbekerklassement. En met nog één race te gaan in Val di Sole mag ze dromen van de eindzege.

Eerst staat echter het WK mountainbike volgende week op de planning in Les Gets, Frankrijk. Daar zal ze dezelfde Franse en Zwitserse concurrenten moeten lossen. Ook staat haar grootste concurrente voor de wereldbeker daar aan de start: Rebecca McConnell. De Australische is vanzelfsprekend niet aanwezig op het EK.

Tepstra vertelde laatst in een interview met deze krant dat haar prestaties de sport in Nederland laten groeien. Kort daarna volgde het heugelijke nieuws dat in 2023 er in Limburg voor het eerst een wereldbeker mountainbike in Nederland wordt georganiseerd.

