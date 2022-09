Annemiek van Vleuten na Giro en Tour ook al op koers om Vuelta te winnen: ‘Dit was echt top teamwork’

Lucinda Brand en Shirin van Anrooij winnen ploegen­tijd­rit in Vuelta

Lucinda Brand en Shirin van Anrooij hebben met Trek-Segafredo de eerste etappe van de Ronde van Spanje voor vrouwen op hun naam geschreven. Het was een ploegentijdrit over 19,9 kilometer in Marina de Cudeyo. De Italiaanse Elisa Longo Borghini drukte haar wiel als eerste van de ploeg over de meet en ontving de rode leiderstrui.

7 september