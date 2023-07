Annemiek van Vleuten ondanks val steviger aan kop Giro Donne: ‘Zware, maar perfecte dag’

Tranen na de dood van Gino Mäder: 'Het is een oneindige discussie, elke koers heeft zijn gevaren’

De wielerwereld is in rouw na de dood van Gino Mäder (26) na zijn val in de Ronde van Zwitserland. Heel het peloton toont haar medeleven. Tegelijkertijd is de tragische gebeurtenis aanleiding voor een nieuwe discussie over veiligheid in koers. ,,Finishen dírect na een afdaling, daar moeten we als wielerwereld naar kijken.’’