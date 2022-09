Annemiek van Vleuten ziet kansen in WK-tijdrit: ‘Dit is wel een parkoers waar ik zin in heb’

met videoAnnemiek van Vleuten gelooft in haar kansen om zondag voor de derde maal de wereldtitel tijdrijden te veroveren. De wielrenster uit Wageningen meldde zaterdag vanuit Australië op haar website dat het een parkoers is dat haar moet liggen.

Van Vleuten, vorig weekeinde nog winnaar van de Vuelta voor vrouwen, zal om 10.56 uur van start gaan, als laatste in de tweede van drie startgroepen. In Nederland is het dan acht uur vroeger.

In 2017 en 2018 was Van Vleuten (39) al wereldkampioen tijdrijden. Vorig jaar in Brugge eindigde ze twee maanden na het behalen van de olympische titel als derde achter winnares Ellen van Dijk en de Zwitserse Marlen Reusser. ,,Dit is zeker een parcours dat me meer ligt dan dat van vorig jaar, toen het allemaal lang rechtuit stampen was.”

In Wollongong, een kustplaats onder Sydney, moeten twee rondes van ruim 17 kilometer worden afgelegd waarin een hellinkje ligt. Van Vleuten vreesde het aantal bochten, maar dat bleek bij een verkenning van het parcours mee te vallen. ,,De wegen zijn over het algemeen zo breed dat je in veel bochten op je stuur kunt blijven liggen. Toch is het een tijdrit die je echt op het gevoel moet doen, omdat er heel veel afwisseling in zit. Je bent continu aan het schakelen, met stukjes omhoog en stukjes omlaag. Het is geen tijdrit die je op een bepaald wattage kan ‘rammen’, zoals vorig jaar op al die lange rechte stukken. Dit is wel een parcours waar ik zin in heb.”

Van Vleuten zal woensdag nog uitkomen in de gemengde ploegentijdrit en is volgende week zaterdag een van de topfavorieten in de wegrace. ,,In de wegrit zitten wel wat hoogtemeters. Er zit een lastige 8 kilometer lange klim in, maar die ligt al in het begin en doen we maar één keer. Vervolgens gaan we rondes rijden van 17 kilometer. Technisch, met veel bochten en één klim die vergelijkbaar is met de Cauberg.”

