Baaldag voor Spaanse wielrenner: ten onrechte juichen en dan hard onderuit

Met videoEduard Prades zal woensdag 27 april 2022 waarschijnlijk snel willen vergeten. De 34-jarige wielrenner uit het Spaanse Tarrogana ging in de eerste etappe van de Tour of Hellas onderuit toen hij als eerste over de streep kwam, maar ook dat bleek een flinke misrekening.