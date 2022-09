Baloise Trek Lions en betrapte veldrijder Toon Aerts gaan uit elkaar

In januari werd nog gevreesd voor zijn leven, nu speldt Egan Bernal weer een rugnummer op: ‘Een wonder’

Na zijn horrorcrash in januari was Egan Bernal bang dat hij nooit meer zou kunnen lopen. Acht maanden later sleurt de winnaar van de Tour (2019) en de Giro (2021) in de Deutschland Tour op kop van het peloton. Met plezier. ,,Dat ik terug ben op de fiets, is een wonder.’’

27 augustus