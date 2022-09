Bauke Mollema tijdens trainingsrit WK aangevallen door ekster

Annemiek van Vleuten slaat aanval op rode trui af in voorlaat­ste etappe Vuelta

Annemiek van Vleuten heeft in de voorlaatste etappe van de Challenge by La Vuelta een lange aanval van olympisch kampioene Anna Kiesenhofer afgeslagen. De Oostenrijkse sprong kort na de start van de vierde etappe weg en reed bijna 160 kilometer alleen voorop, maar werd in de slotfase van de rit naar Segovia teruggepakt.

10 september