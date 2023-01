Bryan Coquard slaat toe in waaierrit ‘Down Under’: ‘Ik heb hier tien jaar op gewacht’

,,Ik heb hier tien jaar op moeten wachten”, zei de Fransman, die de afgelopen jaren met name voor procontinentale ploegen reed. ,,Ik heb veel koersen gewonnen, maar nog nooit eentje in de WorldTour. Het was mijn doel voor 2023 om dat te bereiken. Om dat dan al in januari te doen, is heel fijn. Ik ben heel trots en heel blij.”

Jay Vine

Milan Vader is de beste Nederlander in het klassement. Hij staat op de veertiende plaats, met iets meer dan een minuut achterstand. ,,We gaan kijken of we hem in de laatste rit de top 10 in kunnen krijgen”, aldus ploegleider Addy Engels van Jumbo-Visma. Achter de top 3 zijn de verschillen in het klassement klein.