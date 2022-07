Cees Bol en Ramon Sinkeldam naar nieuwe Franse ploeg met diepe zakken

Trainen doen ze al samen. Rondjes door Noord-Holland met een groepje dat zichzelf Noord-Hollands Best noemt. Kop over kop door de polder, koffie en taart onderweg en sprinten bij ieder plaatsnaambordje. Komend seizoen zijn ze ook ploeggenoten: volgens onze informatie maken Cees Bol en Ramon Sinkeldam allebei de overstap naar dezelfde Franse ploeg. Die ploeg wordt geleid door oud-prof Jerome Pineau en heet - nu nog - B&B Hotels-KTM. Het is een team dat uitkomt in de ProContinentale divisie; in de afgelopen Tour de France kwamen ze niet veel verder dan een paar verre ereplaatsen, maar de komende jaren moet het roer compleet om.

Nieuwe geldschieter

Pineau heeft een nieuwe geldschieter gevonden - naar verluidt de stad Parijs - en heeft grootse plannen. De ploeg is nu nog voornamelijk Frans, maar moet een stuk internationaler worden. Er wordt fors geïnvesteerd in beter materiaal en omkadering, er wordt gesproken met talloze renners uit verschillende landen.



Bol (27) en Sinkeldam (33) moeten gaan zorgen voor succes in de sprints. Sinkeldam als aantrekker, Bol als afmaker. Sinkeldam was in die rol de afgelopen jaren al in Franse dienst: hij trok sprints aan voor Arnaud Demare bij Groupama-FDJ. Zo was hij in de afgelopen Giro d’Italia medeverantwoordelijk voor de drie ritzeges van Demare. Bol komt over van Team DSM. Daar sprintte hij de afgelopen jaren onder meer naar een ritzege in Parijs-Nice en de winst in Nokere-Koerse. Verder was hij een aantal keer dicht bij een etappeoverwinning in de Tour.