Chaos in ‘onveilige’ Tour de Pyrénées: slotetappe vindt geen doorgang

In de eerste etappe was er verkeer vanuit zijwegen op het parcours gekomen. In de etappe van zaterdag naar Hautacam werd een deel van de rit geneutraliseerd om te zien of het wel veilig was voor de rensters. Maar de ploegen klaagden nog steeds over onveilige situaties. Jumbo-Visma had na de tweede etappe al aangekondigd niet meer te zullen starten.