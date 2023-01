Chris Froome rijdt in Ronde van Rwanda: ‘Voor het eerst in lange tijd ga ik naar Afrika’

,,Voor het eerst in lange tijd ga ik naar Afrika, daar kijk ik naar uit”, aldus Froome, die in 2009 enkele koersen in Zuid-Afrika reed. ,,Het wordt een nieuwe ervaring. Ik ben nog nooit in Rwanda geweest.” Rwanda mag in 2025 als eerste Afrikaanse land de WK wielrennen organiseren.

De Britse kopman van de ploeg Israel - Premier Tech is nu in Australië, waar hij zijn seizoen begint in de Tour Down Under. Zijn ploeg raakte afgelopen jaar de licentie voor de World Tour kwijt. Israel - Premier Tech is daarom niet meer automatisch verzekerd van deelname aan alle grote wedstrijden. Voor de Tour de France kreeg de Israëlische equipe wel al een wildcard.