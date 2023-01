Colombiaanse media: Nairo Quintana zet punt achter indrukwekkende carrière

Quintana was de afgelopen twaalf jaar het gezicht van het Colombiaanse wielrennen. Hij brak in 2013 door met de eindzege in de Ronde van het Baskenland en de tweede plaats in Ronde van Frankrijk. Een jaar later won El Condor de Ronde van Italië. Quintana, die begin februari 33 jaar wordt, herhaalde in 2015 zijn tweede stek in de Tour de France en won in 2016 de Ronde van Spanje, voor Chris Froome, Estéban Chaves én Alberto Contador.