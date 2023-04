Column Thijs Zonneveld | Als journalist maak ik mij al jaren druk om veiligheid, maar als renner was ik nu een struisvogel

Met video Mathieu van der Poel stuit in spectacu­lai­re Ronde van Vlaanderen op indrukwek­ken­de Tadej Pogacar

Mathieu van der Poel is in de jacht op een derde overwinning in de Ronde van Vlaanderen gestuit op een indrukwekkende Tadej Pogacar. De tweevoudig winnaar van de Tour de France reed de Nederlander op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont uit het wiel en soleerde naar de zege in een spectaculaire editie van Vlaanderens Mooiste. Van der Poel strandde op plaats twee.