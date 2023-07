Column Thijs Zonneveld | Annemiek van Vleuten tegen Demi Vollering: jong tegen oud, hard tegen hard

Mathieu van der Poel maakt indruk in Ronde van België: leider sloopt concurren­tie met solo van 36 kilometer

Mathieu van der Poel heeft in de vierde etappe van de Ronde van België flink uitgehaald. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck was in de heuvelachtige rit rond de Muur van Durbuy veel te sterk voor de concurrentie. Van der Poel trok ten aanval met nog 36 kilometer te gaan en hield solo stand.