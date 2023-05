Column Thijs Zonneveld | Dat kon er ook nog wel bij op het cv van Bauke Mollema

Met video Marianne Vos voor tweede dag op rij de sterkste in Vuelta, voorsprong in klassement groeit

Marianne Vos heeft weer een overwinning toegevoegd aan haar imposante erelijst. De 35-jarige renster van Jumbo-Visma won vandaag de vierde etappe in de Vuelta, nadat ze gisteren ook al de sterkste was. Vos bleef in de leiderstrui in de sprint de Deense Emma Norsgaard en de Zwitserse Marlen Reuser voor.