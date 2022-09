Column Thijs Zonneveld | Dat WK tijdrijden zou he-le-maal niks worden voor 'dramaqueen' Ellen van Dijk

met video Ellen van Dijk prolon­geert wereldti­tel tijdrijden op WK in Australië

Ellen van Dijk is op het WK wielrennen in het Australische Wollongong voor de derde keer wereldkampioen geworden op de tijdrit. Na haar eerdere wereldtitels in 2013 en vorig jaar was de 35-jarige Woerdense op het 34,2 kilometer lange parcours ongenaakbaar en finishte in 44.28.

18 september