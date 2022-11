Column Thijs Zonneveld | Fem van Empel speelde met haar concurrenten als een kat met een halfdode muis

Geen sprinttoernooi Jeffrey Hoogland houdt WK baan voor gezien, Harrie Lavreysen naar halve finales sprint

Jeffrey Hoogland gaat zaterdag niet meer van start op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines. Hoogland kwam donderdag na afloop van het onderdeel keirin, waarop hij zilver pakte, ten val. Een dag later werd hij nog wel wereldkampioen op de tijdrit van een kilometer, maar hij klaagde toen al over zijn fitheid.

15 oktober