Column Thijs Zonneveld | Het was alsof Fabio Jakobsen raketaandrijving onder zijn zadel had

Podcast In Het Wiel | 'Dit is koersver­val­sing in optima forma!’

Thijs Zonneveld, Michiel Elijzen en Hidde van Warmerdam praten na over de Amstel Gold Race. Demi Vollering en Tadej Pogacar winnen deze editie, maar het gaat ook over dat opvallende moment dat de auto van koersdirecteur Leo van Vliet, Pogacar in volle finale voordeel lijkt te geven. ,,Schandalig", vindt Thijs Zonneveld. ,,Zonde dat het nu weer niet over de koers gaat", zo zegt Michiel Elijzen.