Column Thijs Zonneveld | Laten we er niet omheen draaien: we leven in het tijdperk van keizer Pogi de Eerste

Carapaz verwacht verschil­len in laatste bergetappe Giro: ‘Liever drie seconden voorsprong dan geen’

Richard Carapaz begint zaterdag met 3 seconden voorsprong aan de laatste bergetappe in de Giro d’Italia. De rozetruidrager van Ineos Grenadiers sloeg in de negentiende etappe aanvallen van zijn concurrenten Jai Hindley en Mikel Landa af. De Ecuadoraan, die de Giro won in 2019, verwacht dat de loodzware rit met aankomst op de Passo Fedaia in Marmolada beslissend gaat worden.

27 mei