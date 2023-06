Column Thijs Zonneveld | ‘Opa’ Jos van Emden is de Gernot Trauner van Jumbo-Visma

Duitse vrachtwa­gen­chauf­feur gearres­teerd wegens dodelijke aanrijding profrenner Rebellin

De Duitse vrachtwagenchauffeur die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanrijding en dood van de voormalige Italiaanse wielerkampioen Davide Rebellin is donderdag gearresteerd. De 51-jarige Rebellin werd in november vorig jaar in de gemeente Montebello Vicentino, in het noorden van Italië, van de fiets gereden. Hij was op slag dood.