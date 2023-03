Column Thijs Zonneveld | Pogacar speelt met Vingegaard zoals mijn dochter met haar eenbenige Barbie

Soudal Quick-Step wint ploegen­tijd­rit UAE Tour, maar ziet Tim Merlier tóch leiders­trui verliezen

In de tweede etappe van de UAE Tour heeft het team van Soudal Quick-Step de ploegentijdrit op zijn naam geschreven. De Belgische formatie ging als laatste van start en kwam één seconde sneller over de finish dan EF Education. Lucas Plapp (INEOS) rijdt morgen in de leiderstrui.