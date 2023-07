Column Thijs Zonneveld | Tussen Annemiek van Vleuten en Demi Vollering komt het niet meer goed

Winnende Remco Evenepoel brengt indrukwek­kend eerbetoon aan Gino Mäder in Ronde van Zwitser­land

Remco Evenenepoel heeft op grootse wijze de voorlaatste etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De wereldkampioen reed in de heuvelachtige finale op weg naar Weinfelden alles en iedereen uit het wiel. In de laatste kilometer hield de Belg duidelijk in om met zijn vingers richting de hemel een prachtig eerbetoon te brengen aan zijn verongelukte collega Gino Mäder.