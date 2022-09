Cordon-Ragot wint tijdrit Ladies Tour, Lorena Wiebes behoudt leiding ondanks vijfde plek

België rouwt om man die Tour op slotdag verloor van Jan Janssen

Op 79-jarige leeftijd is Herman Van Springel overleden, de Belgische wielrenner die in de Tour de France van 1968 op de slotdag de gele trui kwijtraakte aan Jan Janssen. Dat melden diverse Belgische media. Van Springel was al geruime tijd ziek.

25 augustus