Dan Bigham rijdt werelduurrecord aan gort: halve kilometer verder dan Victor Campenaerts

Hattrick voor ongenaakba­re Marianne Vos in Ronde van Scandina­vië, 245ste zege een feit

Marianne Vos heeft ook de derde etappe in de Ronde van Scandinavië gewonnen. De Nederlandse van Jumbo-Visma was opnieuw de snelste in de massasprint. Ze blijft uiteraard leidster in het algemeen klassement, nadat ze gisteren én eergisteren ook al met de dagzege aan de haal ging.

11 augustus