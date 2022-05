De Giro was voor Mathieu van der Poel een ballenbak waarin hij iedere dag werd losgelaten

In de kopgroep was de voertaal vaak Nederlands in deze Giro d'Italia

Meer dan ooit kleurden Nederlandse aanvallers de Giro. In de top van het klassement waren ze niet te bekennen, maar de voertaal in de kopgroep was vaak Nederlands. Aanvalluhh!! Of zoals de Italianen zeggen: ‘Ollandesi all’ attacco!!!’

