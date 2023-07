De zin en onzin van mondkapjes in de Tour: ‘Fans zaten bijna op mijn fiets, ik kon de bier- en wietlucht ruiken’

Nederlands kampioene Riejanne Markus krijgt ‘mannelijke’ behande­ling bij Jum­bo-Vis­ma

Ze reed afgelopen jaar al in het rood-wit-blauw als Nederlands kampioen op de weg. Nu is Riejanne Markus (28) ook dik de beste van Nederland in de tijdrit, voor Demi Vollering en Annemiek van Vleuten. Markus ontwikkelt zich het laatste jaar enorm. ,,Het team zei: als dit jouw droom is, gaan we je helpen.’’