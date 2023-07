Definitief: grootste wielrenwedstrijd voor vrouwen naar Rotterdam, Den Haag en Dordrecht

Het nieuws hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het definitief: de Tour de France Femmes komt in 2024 naar Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. Dat hebben de drie betrokken gemeenten nu bevestigd.

De drie steden verwachten honderdduizenden bezoekers langs de route en miljoenen tv-kijkers, omdat de belangstelling voor het vrouwenwielrennen stormachtig groeit. Niet in het minst omdat Nederlandse renners tot de wereldtop behoren. De laatste editie van de Tour de France Femmes werd gewonnen door Annemiek van Vleuten, terwijl Marianne Vos de groene sprinterstrui veroverde, Demi Vollering de bergtrui en Shirin van Anrooij de witte talententrui.

De komst van de vrouwen-Tour was vorige maand al uitgelekt en werd door wielerfans met gejuich begroet. Rotterdam en Den Haag werden al genoemd, Dordrecht nog niet. De gemeenten wilden het binnenhalen van de grootste vrouwenwielrenwedstrijd ter wereld toen nog niet bevestigen. Nu is het officieel.

De vrouwen-Tour start op maandag 12 augustus 2024 in Rotterdam waarna renners koers zetten naar finishplaats Den Haag.

‘Waar volksfeest’

De Haagse sportwethouder Hilbert Bredemeijer wil ‘een waar volksfeest langs het parcours creëren’: ,,Voor mij kent mannen- en vrouwenwielrennen hetzelfde belang. Kijk maar in onze duinen, één op de tien Hagenaars zit vaak op een racefiets. Zowel mannen als vrouwen.’’ Hij verwacht dat het evenement de sportdeelname nog meer zal stimuleren. ,,In combinatie met een side-events programma.’’

De tweede etappe start 13 augustus in Dordrecht en finisht in Rotterdam. In de middag is er een tijdrit in het centrum van Rotterdam. De routes worden later dit jaar bekend gemaakt.

Volledig scherm Annemiek Van Vleuten in de Tour de France Femmes © photo: Cor Vos

De etappes in de vrouwenkoers zijn meestal zo’n 130 kilometer lang, dus de rensters zullen niet in de kortste lijn naar de meet rijden. De kans is aanzienlijk dat het parcours behalve over de Erasmusbrug, het Binnenhof en de Onze-Lieve-Vrouwekerk ook langs de molens van Kinderdijk, de haven en de kust voert.

Magie

Zo’n visueel spektakel was de Tourstart in 2010 ook. Toen was Rotterdam gaststad van de Tour de France voor mannen. De Rotterdamse wethouder van sport Faouzi Achbar kijkt daar met plezier op terug. Hij spreekt van magie ,,Die magie zetten we in om nog meer Rotterdammers op de fiets te krijgen.’’

Moet nu lukken meer mensen op de fiets te krijgen Marc Merx , Wethouder Dordrecht

Volgens de Dordtse wethouder Marc Merx moet het met de komst van de wielerkoers in zijn stad ook lukken om meer mensen op de fiets te krijgen. ,,Zowel sportief als recreatief. Dit is een geweldige kans om onze inwoners uit te dagen om te sporten en bewegen.’’ Zijn stad heeft in voormalig Nederlands kampioen Lucinda Brand een boegbeeld meefietsen in het peloton.

Tour-organisator ASO maakt eind oktober bekend hoe de routes van de etappes van de Tour de France Femmes 2024 eruit zullen zien.

Rotterdam lobbyt ook nog voor de komst van Tour de France voor mannen, die ze graag in 2025 ontvangt.

Een delegatie met onder anderen Rotterdamse bestuurders en de Dordtse sportwethouder Merx trok onlangs naar de Tourstart van de mannen in Bilbao. Volgens de Dordtse burgemeester Wouter Kolff, die daar zelf niet bij was, gaf dat bezoek niet de doorslag bij Tour-organisator ASO om de vrouwenwedstrijd aan de Rotterdamse regio te gunnen. ,,Je krijgt zo’n evenement niet zomaar. Daar gaan veel gesprekken achter de schermen aan vooraf. Het bezoek aan Bilbao was heel nuttig voor de contacten.’’

Volledig scherm Het volledige podium van de Tour de France Femmes in 2022. Marianne Vos (in de groene trui), Annemiek van Vleuten (geel), Shirin van Anrooij (wit) en Demi Vollering (bolletjes). © photo: Cor Vos

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.