Demi Vollering voltooit bijzondere hattrick met winst in Luik-Bastenaken-Luik

LIVE wielrennen | Eén Nederlan­der mee in vroege vlucht Luik-Bastenaken-Luik, coronage­val­len bij Jum­bo-Vis­ma

Over 258,5 kilometer en tien Ardense klimmetjes rijdt het peloton vandaag van Luik naar Bastenaken, om weer te eindigen in het centrum van Luik. Wie volgt Remco Evenepoel op als winnaar? Hij zelf of is LBL wéér een prooi voor veelvraat Tadej Pogacar? Je volgt Luik-Bastenaken-Luik 2023 live via ons widget bovenaan en via het liveblog hieronder.