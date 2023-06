Dieven slaan toe in peloton: profrenners in België en Slovenië niet meer van start na nachtelijke fietsendiefstal

Mathieu van der Poel begint vandaag als leider van het klassement aan de afsluitende etappe in de 92ste editie van de Ronde van België, met start en finish in Brussel. De laatste etappe is vlak, maar wel 195 kilometer lang. De winnaar van de recente editie van Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix verstevigde gisteren zijn leidende positie in het algemeen klassement met een indrukwekkende solo van 36 kilometer. Van der Poel werkt in de Ronde van België toe naar de Tour de France, die over dertien dagen begint in Bilbao.