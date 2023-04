Drie keer is scheepsrecht: Demi Vollering wint nu wél in Amstel Gold Race

De koers over tal van Limburgse heuvels kwam op gang bij het ingaan van de lokale rondes waarin telkens de Cauberg, Bemelerberg en Geulhemmerberg moesten worden beklommen. Lucinda Brand, eerder deel uitmakend van een kopgroep, trok na de eerste finishpassage opnieuw ten aanval. Nu kreeg ze Sabrina Stultiens mee. Het tweetal had bij de tweede passage in Vilt, ruim 55 kilometer voor de finish, een halve minuut voorsprong op een groep met vrijwel alle favorieten. Kort voor de vierde doorkomst op de Cauberg kwam definitief een einde aan de vlucht van het tweetal. De Italiaanse Soraya Paladin was de eerste aanvaller in de laatste lokale omloop. Wereldkampioene Van Vleuten deed in haar laatste Gold Race een poging, gevolgd door de Poolse Katarzyna Niewiadoma, een oud-winnares, en de Nederlandse Quinty Ton, die er op de Bemelerberg vandoor ging.

Achter haar zetten de grote namen aan: Paladin passeerde Ton als eerste, gevolgd door een groepje waarin naar elkaar gekeken werd. De Australische Grace Brown maakte de sprong naar de koploper. Paladin zette nogmaals aan op de Cauberg, terwijl Riejanne Markus het peloton leidde. Vollering was ook mee.



Het was eigenlijk de eerste keer dat Vollering in beeld was. Het was het juiste moment. Bovenop, met nog ruim twee kilometer te gaan, volgde haar aanval. Met haar ploeggenote Kopecky in de achtervolgende groep was daar de animo om te achtervolgen ook niet al te groot. Het was gewonnen spel voor SD Worx. Vollering won dit jaar al de Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen. In 2021 was ze de beste in Luik-Bastenaken-Luik. Vorig jaar werd Vollering achter landgenote Van Vleuten tweede in de eerste editie van de Tour de France voor vrouwen.