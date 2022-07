Een bomvolle sportzaterdag: Wimbledonfinale, sprintrace, Tour de France, Giro Donne en oefenduels

Tour de France

De achtste etappe van de Tour de France staat vandaag op het programma, een rit van 186 kilometer van Dole naar Lausanne. Ideaal voor de avonturiers in het peloton. Tadej Pogacar draagt de gele trui en deelde gisteren op La Super Planche des Belles Filles opnieuw een tik uit aan Jumbo-Visma, al heerst daar enige vorm van optimisme.

Om 12.30 uur start deze site een liveblog op waarin de etappe te volgen is. Hier vindt u alles over de Tour de France: het laatste nieuws, premiumverhalen, columns, video's, podcasts en alle uitslagen en klassementen.

Wimbledonfinale

Een primeur in de vrouwenfinale van Wimbledon: voor het eerst staat een Afrikaanse tennisster in de eindstrijd op het heilige gras in Londen. Ons Jabeur uit Tunesië is de naam en zij staat voor het eerst in haar carrière in een grandslamfinale. Ze heeft in haar geboorteland de bijnaam Minister van Geluk gekregen.

Jabeur speelt tegen Jelena Rybakina uit Kazachstan reikte nooit eerder zover op een grandslamtoernooi. Zij versloeg Simona Halep in twee sets.

De finale begint om 15.00 uur en is de bekijken op Eurosport of Ziggo Sport. Op deze website verschijnt na afloop een verslag.

Volledig scherm Ons Jabeur tijdens de halve finale van Wimbledon. © AFP

Sprintrace in Oostenrijk

Vanaf 16.30 uur zullen de coureurs 24 ronden rijden over de baan in Spielberg. De uitslag van de sprintrace bepaalt wie op welke plek start bij de Grand Prix op zondag. De sprintrace is te volgen via een liveblog op deze site.

Volledig scherm Max Verstappen na de kwalificatie voor de sprintrace. © ANP / EPA

EK Vrouwenvoetbal

Het EK in Engeland is al sinds woensdag in volle gang, maar vanavond komen ook de Leeuwinnen voor het eerst in actie. Zij spelen direct tegen één van de topfavorieten voor de eindzege: Zweden. Bondscoach Mark Parsons blikt met vertrouwen vooruit op het topaffiche. Alles rondom het EK Vrouwenvoetbal is indit dossier te vinden.

De wedstrijd tussen Nederland en Zweden is via dit liveblog te volgen. De aftrap is om 21.00 uur in Sheffield.

Volledig scherm Vivianne Miedema op archiefbeeld. © Pim Ras Fotografie

Giro Donne

De Giro Donne nadert zijn einde. Annemiek van Vleuten ligt op koers om voor de derde keer in haar carrière deze wielerronde te winnen. In de voorlaatste etappe krijgt het peloton in een etappe over 112,8 kilometer drie bergen voor de kiezen. De rensters starten in San Michele All’Adiga en eindigen in San Lorenzo Dorsino.

Van Vleuten heeft 2 minuten en 13 seconden voorsprong op Marta Cavalli en bijna vier minuten op Mavi Garcia. Gisteren won de renster van Movistar haar tweede etappe in deze editie ondanks dat ze onderuit ging. Uiteraard komt deze website met een verslag na afloop van de rit. Bij Eurosport is de negende etappe live te volgen vanaf 12.45 uur.

Oefenwedstrijden topclubs

Over een maand begint een nieuw eredivisieseizoen. De clubs zijn al lang en breed aan de voorbereiding bezig. Daar horen ook oefenwedstrijden bij.



• 14.00 uur: Ajax - NK Lokomotiva Zagreb

• 14.00 uur: RB Salzburg - Feyenoord

• 14.00 uur: Hannover 96 - FC Groningen

• 14.30 uur: NEC - RKC

• 15.00 uur: VfB Oldenburg - Go Ahead Eagles

• 15.30 uur: Arminia Bielefeld - PSV

• 19.00 uur: NAC - Excelsior

• 19.30 uur: Olympiakos - AZ

