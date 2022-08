EK-goud voor Van den Berg, Lavreysen en Hoogland op teamsprint, vrouwen pakken zilver

Marianne Vos herinnert zichzelf aan diskwalifi­ca­tie met notitie op stuur: ‘Niet liggen!’

Marianne Vos beleefde een tumultueus weekend. Zondag dacht ze heel even een World Tour-wedstrijd in Zweden gewonnen te hebben, maar vlak voor de podiumceremonie kreeg ze te horen dat ze uit de uitslag was geschrapt. De reden: een foute fietshouding.

10 augustus