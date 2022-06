EK wielrennen op de weg in 2023 definitief in Drenthe

Op de top van de VAM-berg heeft sportgedeputeerde Henk Brink van Drenthe samen met vertegenwoordigers van UEC, de Nederlandse wielerbond KNWU en organisator Courage Events de samenwerking bekrachtigd. “Wij hebben de afgelopen jaren al een aantal keer de NK wegwielrennen mogen organiseren in Drenthe en afgelopen najaar de EK veldrijden”, zei Brink. “Daarna hebben we nog een tandje bijgeschakeld en zijn nu hartstikke trots dat we de EK wegwielrennen 2023 in onze fietsprovincie mogen organiseren.”

In het weekend van 24-26 juni vinden de NK wegwielrennen van dit jaar plaats in Drenthe, met voor de derde keer een wedstrijd op en rond de VAM-berg. In tegenstelling tot andere jaren is de wedstrijd voor de profwielrenners op de vrijdag in plaats van de zondag.

De strijd om de Europese wegtitels bestaat sinds 1995 en vond eerder drie keer in Nederland plaats: in Valkenburg en Heerlen (2006), in Goes (2012) en in Alkmaar (2019). Dit jaar worden de EK in het Duitse München verreden.