Ellen van Dijk schrijft historie en verpulvert werelduurrecord: ‘De tijd ging héél langzaam’

Ellen van Dijk heeft in het Zwitserse Grenchen historie geschreven. De Nederlandse verpulverde het werelduurrecord van de Britse Joscelin Lowden. Ze reed 49,254 kilometer in het uur. Het oude record van Lowden stond op 48,405 kilometer.

Van Dijk is met haar record in de voetsporen getreden van onder anderen Keetie van Oosten-Hage en Leontien van Moorsel en daar was de Nederlandse maar wát blij mee. ,,Toen ik startte zag ik een zwarte streep en dat was het enige wat ik al die rondes heb gezien", zei Van Dijk, die na de uitmuntende prestatie zelfs nog de kracht had om te lachen.

,,Ik deed precies zoals we het vooraf wilden, al wilde ik in de tweede helft nog wel een beetje versnellen. De tijd ging alleen héél langzaam. Na 45 minuten wilde ik nog versnellen, maar dit was het voor vandaag. Ik ben heel blij dat ik het gered heb", aldus Van Dijk, die na een halfuur wist dat het goed zat.

,,Ik ging iets sneller dan verwacht dus ik wist dat ik het zou halen als ik niet te veel zou verslappen. Aan het einde was ik niet helemaal scherp meer dus ik was blij dat het uiteindelijk klaar was", zei Van Dijk, die het project bestempelde als ,,geweldig". ,,Wát een ervaring. Meer dan dit kan ik niet wensen.”

Op een speciaal voor haar gemaakte tijdritfiets van haar ploegsponsor Trek-Segafredo en in een speciaal tijdritpak reed ze een uur lang met het hoofd naar beneden in een aerodynamische houding. Van Dijk reed in een uur tijd 197 rondjes op de Zwitserse baan.

Interview

Lees hier een groot interview met Ellen van Dijk over haar werelduurrecordpoging, over haar drive én haar twijfels.

Ellen van Dijk.

