Ellen van Dijk wint Ladies Tour, vierde ritzege Lorena Wiebes

Haar landgenote Van Dijk, die rijdt voor Trek-Segafredo, had woensdag in Utrecht de proloog gewonnen en was zaterdag in het tweede gedeelte van de derde etappe opnieuw de snelste in een individuele tijdrit. Wiebes, die vierde werd in de tijdrit, werd mede dankzij bonificatieseconden wel tweede in het eindklassement.