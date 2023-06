Fabio Jakobsen (26) heeft transfer te pakken: topsprinter verruilt Quick Step voor Team DSM

Heel, heel even opende er een gat vlak voor hem. Vrij baan naar de finish, een paar honderd meter verderop. Meer dan dat had Fabio Jakobsen niet nodig. Een paar trappen en hij lag op kop, de andere sprinters spartelend in zijn wiel. Op de finish hoefde hij niet om zich heen te kijken voordat hij zijn handen in de lucht stak. De allesverzengende zekerheid dat hij de snelste was.

In de slotrit van de Ronde van België zette Fabio Jakobsen de afgelopen week de puntjes op de i van zijn voorbereiding richting de Tour de France. De meest succesvolle sprinter van de afgelopen seizoenen vertrekt richting Baskenland in de wetenschap dat er in de Tour vijf kansen voor snelle mannen zijn. Maar het zal zijn laatste Tour in het shirt van Soudal-Quick Step. Jakobsen rijdt de komende seizoenen, zo bevestigen verschillende goed ingelichte bronnen, voor een Nederlandse WorldTour-ploeg: Team DSM-Firmenich.

Sprinters

Achter de schermen van het peloton ging het de afgelopen weken veel en vaak over sprinters. Talloze sprinters zijn eind dit seizoen einde contract, verschillende ploegen hengelden naar de diensten van veelwinnaars met snelle benen. De grootste vis op de markt was Fabio Jakobsen. Vooral het Duitse BORA-Hansgrohe was een serieuze kandidaat om Jakobsen binnen te hengelen, maar er was maar één team dat z’n ploeg volledig om Jakobsen heen wilde bouwen: DSM-Firmenich.

Al eerder gaf Iwan Spekenbrink aan dat het team zich de komende jaren concentreert op sprints. De afgelopen twee jaar bouwde Team DSM al met jonge, veelbelovende renners aan een sprinttrein. Het aantrekken van Jakobsen als afmaker is een nieuwe stap die de ploeg toonaangevend moet maken in de massasprints van de komende jaren. Het primaire doel: Touretappes winnen. Het liefst zo veel mogelijk.

Lees ook

Carré als podium en Bauke Mollema en Fabio Jakobsen als speciale gasten. In de theatershow van podcast In Het Wiel wordt veel gelachen, maar is er ook ruimte voor emotie. ,,Ik vind dat dit applaus altijd veel meer voor mijn vrouw en familie is dan voor mij.’’

Jakobsen reed de afgelopen vijfenhalf jaar voor Quick Step, maar ploegmanager Patrick Lefevre gaf in een eerder stadium al verschillende keren aan dat zijn budget beperkt is. Lefevre moet investeren in de ondersteuning van klassementsrenner Remco Evenepoel. Met hem als potentiële Tourwinnaar en een Belgische sprinter als Tim Merlier in de ploeg zou het voor Jakobsen maar de vraag zijn hoeveel ruimte er de komende jaren zou zijn in de Tourselectie.

Het maakte zijn vertrek bij Soudal-Quick Step onvermijdelijk, ook al reed Jakobsen zijn hele profcarrière voor dat team, brak hij er door en vocht hij zich er terug naar de top van de apenrots na zijn verschrikkelijke val in de Ronde van Polen.

Jakobsen tekent bij DSM-Firmenich een contract voor drie seizoenen. Zelf mag hij, volgens de regels van de UCI, niets over zijn overstap zeggen. Jakobsen: ,,Samen met Soudal-Quick Step focus ik me volledig op de komende Tour.”

Bekijk hier een fragment van de In het Wiel-theatershow:

Wielerkalender 2023

Wanneer is de Tour de France? Op welke dagen is het WK en wanneer moet ik mijn agenda vrijhouden voor de Ronde van Lombardije? Check hier wanneer jouw favoriete koers staat gepland voor dit jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo's