Fabio Jakobsen slaat meteen toe in eerste massasprint Tirreno-Adriatico

LIVE wielrennen | Ploegen­tijd­rit nieuwe stijl in Pa­rijs-Ni­ce: elke renner krijgt eigen tijd

In de derde etappe wacht de renners in Parijs-Nice vandaag een ploegentijdrit, de tweede van 2023 na de UAE Tour, over een afstand van 32 vooral vlakke kilometers rond Dampierre-en-Burly. Bijzonder vandaag is dat in tegenstelling tot ‘normale’ ploegentijdritten nu niet de tijd van de vierde renner wordt gehanteerd, maar van iedere renner een ‘eigen’ tijd wordt opgenomen. Volg de ploegentijdrit in onze livewidget (zie hierboven). Jumbo-Visma begint om 15.48 uur.