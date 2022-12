Fem van Empel juicht in wereldbeker Dublin na tweestrijd met landgenote Puck Pieterse

Voor Van Empel was het haar tiende overwinning van het veldritseizoen en haar zesde in de wereldbeker. De cross in Dublin was de negende wereldbekerwedstrijd. Volgende week is in het Italiaanse Val di Sole de tiende wereldbekercross.

Pieterse ging in de eerste ronde bij het springen over de balken onderuit. Door materiaalpech moest ze in de achtervolging, maar bij het ingaan van de tweede ronde was ze al weer derde op twaalf seconden van Van Empel en Betsema. De Texelse moest daarna Van Empel laten gaan en zag Pieterse, dit jaar al twee keer winnaar van een wereldbekerwedstrijd, passeren.



Vanaf dat moment reden de twee ‘jonkies’ samen voorop, een situatie die tot het einde gehandhaafd bleef in de eerste wereldbekercross ooit in Dublin. Een aantal toppers onder wie Marianne Vos en Shirin van Anrooij waren niet naar Ierland afgereisd. Alleen Van Anrooij slaagde er dit seizoen één keer in de hegemonie van Pieterse en met name Van Empel te onderbreken.

Van Empel voelde zich ‘niet super’

,,Puck was echt goed en ik had moeite haar te volgen, ook vanwege maagklachten. Ik voelde me niet super”, vertelde Van Empel, die in het nieuwe jaar voor Jumbo-Visma uitkomt. ,,Het is leuk om met haar te strijden en nog leuker om te winnen.”



Pieterse bevond zich door eerdere pech bij de eerste balkenpassage te veel in de drukte. ,,Ik zat met mijn stuur klem in het stuur van Denise, maar probeerde toch te springen. Dat ging mis”, vertelde de Amersfoortse, die kort voor het laatste rechte eind op het asfalt nog probeerde Van Empel af te schudden. “Als ik daarop wacht is Fem moeilijk te kloppen. Maar ze had een goede ‘punch’ en nam nog voor de laatste bocht alweer de kop.”

Volledig scherm Puck Pieterse (l), Fem van Empel (m) en Denise Betsema. © BELGA

