Fem van Empel wint eerder wereldbekercross na haar ‘langste sprint ooit’

Vijf Nederlandse wielrensters gingen gezamenlijk de laatste ronde in. Bij een versnelling van Brand, die zich in de voorlaatste ronde rustig had gehouden achter in de groep, moest eerst Annemarie Worst passen en daarna ook Denise Betsema. Vlak voor de finish versnelde Van Empel nog eens en kon Brand niet meer volgen. In de sprint was ze net wat sneller dan Alvarado.

,,Ik heb mijn doel gehaald en dat is geweldig”, zei Van Empel, die vorig seizoen ook al twee wereldbekerwedstrijden won. ,,Ik probeer altijd mijn doelen na te streven, maar je hebt geen invloed op de concurrentie. Het plan was om de laatste halve ronde te gaan, maar dat was ook het plan van Lucinda. Het was één lange sprint, de langste sprint die ik heb gedaan. Het was een investering om naar de Verenigde Staten te komen. Dat ik het dan meteen in de eerste wereldbekerwedstrijd afmaak, is alleen maar mooi.”