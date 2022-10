Fem van Empel wint ook tweede veldrit in VS: ‘Ik verbaas mezelf soms ook nog’

Fem van Empel heeft ook de tweede wereldbekerwedstrijd, in het Amerikaanse Fayetteville, op haar naam geschreven. De 20-jarige Brabantse versloeg in een lange sprint landgenoten Lucinda Brand en Annemarie Worst.

Het is de tweede zege op rij voor Van Empel in de wereldbeker. Een week eerder won ze de eerste cross in Waterloo, voor Ceylin del Carmen Alvarado en Brand.

Van Empel en Brand gingen de slotronde in met vlak achter hen Annemarie Worst. De drie rensters probeerden allen in de laatste ronde een aanval te plaatsen, maar het eindigde in een sprint. Daarin ging Brand van ver aan, maar was de 20-jarige Van Empel duidelijk de snelste.

Kort achter het drietal eindigde Denise Betsema als vierde, voor Inge van der Heijden en Alvarado. De nummer twee van een week eerder kreeg te maken met materiaalpech. De eerste keer kon ze nog terugkomen, de tweede keer lukte dat niet meer.

,,Het is geweldig om naar de Verenigde Staten te komen en twee overwinningen te pakken”, zei Van Empel, die eerder ook al won in Beringen en Kruibeke. ,,Mijn benen waren niet zo goed op het einde, maar ik kon herstellen in de afdaling. Het was spannend in de laatste bochten, maar ik ga met een goed gevoel naar huis.”

De nog jonge van Empel is momenteel de te kloppen veldrijdster. ,,Ik verbaas mezelf soms ook nog, maar ik mag niet vergeten hoe hard ik ervoor heb gewerkt deze zomer. Vorig jaar ben ik hier toch een beetje teleurgesteld naar huis gegaan”, zei ze over haar derde plaats op het WK voor beloften. ,,Ik denk dat ik vandaag goed revanche heb genomen. Fouten kun je altijd maken, als je het de volgende keer maar herstelt.”

