Frustratie overheerst bij Thymen Arensman: ‘Ik wilde helemaal niet in de kopgroep zitten’

met videoDe laatste bergetappe van de Giro liep voor Thymen Arensman uit op een wielerdrama. Tegen zijn zin in en op voorspraak van de DSM-ploegleiding reed Arensman de hele dag in de kopgroep terwijl hij zijn benen had willen sparen voor de afsluitende tijdrit van zondag in Verona. ,,Nu ben ik gewoon bang dat ik helemaal niks heb. Ook morgen niet.’’

Zo staat Arensman gedesillusioneerd, met een leeg lijf en gebroken moraal in de finishstraat. Na bijna vijf uur uur fietsen met drie monster beklimmingen rest hem niets meer dan een vijfde plek achter ritwinnaar Alessandro Covi. De Italiaan is zielsgelukkig na zijn ritzege. Net als Jai Hindley die Richard Carapaz in de laatste bergetappe uit het roze rijdt en nu bijna anderhalve minuut voorsprong heeft met de tijdrit voor de boeg. Maar Arensman staat boven op de Passo Fedaia het huilen nader dan het lachen.

,,Dit is zeer teleurstellend. Ik wilde helemaal niet in de kopgroep zitten. Ik had mijn hoofd al dagenlang op morgen om me daarvoor te sparen. Ik deed een lead out voor Martijn Tusveld en Chris Hamilton, maar die hadden gewoon de benen niet. Die konden niet volgen en ik belandde daar. Dat was niet de bedoeling. Ik zat met mijn hoofd bij morgen, zodat ik misschien niet de volledige commitment had om er vol voor te gaan.’’

Volledig scherm © photo: Cor Vos

Het klinkt bizar. Urenlang in een kopgroep rijden, benen pijnigen terwijl het hoofd zegt ‘stoppen’. Arensman die eerder in de week in de etappe naar Aprica nog zo ondankbaar tweede werd achter Jan Hirt, rijdt nu de hele dag voorop. Maar hij wil niet vechten voor de ritzege. Maar in de remmen knijpen en zich terug laten zakken, dat is de bedoeling krijgt Arensman te horen vanuit de ploegleiderswagen van DSM. ,,Het team zei dat ik gewoon in de kopgroep moest blijven en een beetje proberen het draaiende te houden. Met zo min mogelijk doen. Dat heb ik opgevolgd. Maar ik weet het niet zo goed. We hebben het er nog wel over met het team.’’ Wat hij anders had kunnen doen? ,,Niet in de kopgroep zitten, maar dat is niet aan mij.’’

Jai Hindley nam de roze trui over van Richard Carapaz. De Australiër loste de klassementsleider op de slotklim van de koninginnenrit, die werd gewonnen door vroege vluchter Alessandro Covi. Lees hier het verslag van vandaag!

De hele dag door de Dolomieten hinkt Arensman op twee gedachten. In de Vuelta van afgelopen zomer werd hij derde in de afsluitende tijdrit. Daar heeft hij na zijn tweede plek in Aprica nog aan gerefereerd met het idee om er op de slotdag in Verona vol voor te gaan. Maar zijn medevluchters zien Arensman vooral als een bedreiging, ze hebben gezien hoe goed hij kan klimmen de afgelopen Giro-weken. Die status achtervolgt hem in de kopgroep. In het begin zitten daar ook nog Mathieu van der Poel, Sam Oomen en Gijs Leemreize in zitten. Uiteindelijk blijft Arensman over met Giulio Ciccone, Domen Novak en Antonio Pedrero en die kijken naar hem voor de achtervolging op Covi. ,,Ik vind het ook raar. Ik heb nog nooit iets gewonnen, nog nooit iets bewezen in het wielrennen. Maar ik had het gevoel dat iedereen naar mij kijkt in die kopgroep. Daarom reed Covi zo ver weg, want ik wilde niet echt rijden. Ik zat met mijn hoofd volledig bij de tijdrit.’’

Team DSM won met sprinter Alberto Dainese de elfde etappe van de Giro, maar zag twee dagen later kopman Romain Bardet, de nummer 4 van het klassement, ziek uitvallen. De volgende dag stapte ook Cees Bol af.