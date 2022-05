Geen eindzege Jumbo-Visma in Ronde van Romandië na dubbelslag Aleksandr Vlasov

Met videoAleksandr Vlasov heeft in de afsluitende klimtijdrit van de Ronde van Romandië de macht gegrepen. De Rus van Bora-hansgrohe won de race tegen de klok over bijna zestien kilometer, reed de Australiër Rohan Dennis (Jumbo-Visma) uit de leiderstrui en is eindwinnaar van de zesdaagse World Tour-rittenkoers.

Dennis veroverde de macht in de tweede etappe, nadat hij als tweede was geëindigd in de proloog op de openingsdag. In de slottijdrit van Aigle naar Villars ging het echter mis voor de Australiër van Jumbo-Visma.

Steven Kruijswijk, ploeggenoot van Dennis, reed een ijzersterke klimtijdrit. De Nederlander had even de snelste tijd, maar moest genoegen nemen met de vijfde plaats, op één minuut en vijf seconden van de ontketende Vlasov. De Rus won de race tegen de klok met een voorsprong van 31 seconden op de Duitser Simon Geschke (Cofidis) en sloeg een dubbelslag. Dennis werd slechts 22ste.

Vlasov is dus ook eindwinnaar van de Ronde van Romandië. In het algemeen klassement bleef hij de Zwitserse thuisrijder Gino Mäder (Bahrain-Victorious) vijftig tellen voor. De derde en laatste podiumplek ging naar Geschke, op 55 seconden van Vlasov. Kruijswijk eindigde als zevende in het eindklassement, één plaats en twee tellen voor ploeggenoot Dennis.



De 26-jarige Vlasov won in februari al de Ronde van Valencia. In zowel de Ronde van het Baskenland als de Waalse Pijl eindigde hij als derde. Gisteren kon de de Rus ook al juichen, want toen won zijn Colombiaanse teamgenoot Sergio Higuita de koninginnenrit.

Volledig scherm Het eindpodium, met v.l.n.r.: Gino Mäder (tweede), Aleksandr Vlasov (eerste) en Simon Geschke (derde). © AP

,,Ik heb alles gegeven en ben dolblij met het resultaat”, vertelde Vlasov, voor wie het zijn eerste overwinning op WorldTour-niveau betekende. ,,In de rit van zaterdag wilde ik geen tijd verliezen zodat ik het hier kon afmaken. Ongelooflijk dat het nu ook echt lukt.”



Voor Dennis duurde de Ronde van Romandië net een dag te lang. ,,Ik had niks meer over, de afgelopen week heeft zijn tol geëist”, vertelde de 31-jarige Australiër, die achtste werd in het eindklassement, bij Eurosport. Hij roemde zijn teamgenoten. ,,Jammer voor hen ook dat ik het niet heb kunnen afmaken. Ik zal nooit een kopman worden in een grote ronde, maar ik denk dat ik wel heb laten zien dat ik daar iets kan betekenen voor een kopman als Primoz Roglic.”

Volledig scherm Rohan Dennis. © AP

Bekijk hier het eindklassement:

Tweede dagsucces Simon Yates in Asturië, Sosa eindwinnaar Simon Yates heeft in de Ronde van Asturië na de eerste ook de derde en laatste etappe gewonnen. De Brit van Team BikeExchange - Jayco kwam na 122 kilometer tussen Cangas del Narcea en Oviedo solo aan. De eindzege in de Spaanse rittenkoers ging naar Iván Ramiro Sosa. De Colombiaan van Movistar had met de etappezege zaterdag de leiderstrui overgenomen en verdedigde die met succes.



Yates, die zaterdag op elf minuten van Sosa was binnengekomen, was kansloos voor de eindzege. De Brit die zich voorbereidt op de Ronde van Italië viel aan op de lastige laatste beklimming en kwam met 37 seconden voorsprong op de groep met Sosa binnen. De Italiaan Vincenzo Albanese finishte als tweede voor Kévin Vauquelin uit Frankrijk. Volledig scherm Iván Ramiro Sosa op het podium in de leiderstrui. © ANP / EPA



