Getergde Gerben Thijssen de snelste in Bredene Koksijde Classic: ‘Dit is een dikke middelvinger’

De Belg won onlangs ook al de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré, al moest er toen een finishfoto aan te pas komen. Op basis van die foto wees de jury Thijssen aan als winnaar en niet Caleb Ewan. De Australiër diende met zijn ploeg Lotto-Dstny protest aan tegen de uitslag, omdat uit andere beelden zou blijken dat hij wel degelijk eerder over de finish was gekomen dan Thijssen.

De Belg reageerde getergd nadat hij in Koksijde zijn tweede overwinning van het seizoen had geboekt. ,,Alle frustraties komen er nu uit vanwege al die commentaren op mijn vorige overwinning. Het is bullshit allemaal”, aldus Thijssen. ,,Dit is een dikke middelvinger naar de rest. Hier ben ik, dit is mijn tweede zege van het seizoen. Ik heb weer laten zien dat ik toch wel een heel snelle sprinter ben.”