Giro d’Italia 2023 | Hét duel, geen Mathieu van der Poel en een loodzware slotweek

Mathieu van der Poel krijgt auto met ‘MVDP’ op kenteken­plaat

Mathieu van der Poel heeft als nieuwe ambassadeur van Lamborghini een auto van het Italiaanse merk gekregen. Op Instagram poseert de wielrenner in de zaak van een Lamborghini-dealer in Antwerpen met een grijze sportauto, die is voorzien van een gepersonaliseerd Belgisch kenteken. Op de witte nummerplaat prijkt in rode letters ‘MVDP’.