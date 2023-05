Giro d’Italia nadert eindelijk climax: ‘Het is wachten op het juiste moment om aan te vallen’

Juan Ayuso legt Matteo Jorgenson en Adam Yates erop in door corona ontsierde tijdrit in Romandië

Juan Ayuso heeft de vierde etappe in de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. In een tijdrit van 18,8 kilometer was hij nummers twee en drie Matteo Jorgenson en Adam Yates te snel af. Daarmee neemt hij ook de leiderstrui over van Ethan Hayter.