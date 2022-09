Giro d’Italia start volgend jaar met tijdrit in regio Abruzzen

UPDATE Mathieu van der Poel na bizarre hotelnacht voor de rechter: pubers hielden titelkandi­daat uit slaap

Mathieu van der Poel, een van de grote favorieten voor het goud in de WK-wegwedstrijd vandaag, gaf afgelopen nacht na 30 kilometer op. De kopman van de Nederlandse ploeg kende een bizarre aanloop naar de 266 kilometer lange koers in het Australische Wollongong. Hij werd de avond voor de wedstrijd na een incident in het hotel met luidruchtige kinderen gearresteerd en bracht de nacht door op het politiebureau. Van der Poel moet dinsdag voor een plaatselijke rechtbank verschijnen.

